Diputados rechazó por mayoría el juicio político contra la presidenta del STJ, Claudia Mónica Mizawak

Politica / 12-01-2017

Tras casi cuatro horas de debate en el recinto en la tarde de ayer, por 21 votos contra 12 el oficialismo logró que se aprobara su dictamen y no acusar ante el Senado provincial a la presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Claudia Mizawak.

El Frente para la Victoria contó con los votos de Ricardo Troncoso (Recuperación Radical-Maciá) y de Gustavo Zavallo (UNA/FR-Viale) y Daniel Koch (UNA/FR-Nogoyá). El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que actuó como Comisión investigadora, Diego Lara (FpV-María Grande), fue la voz del oficialismo para defender a la magistrada, desestimar la denuncia de los abogados y arremeter contra el vocal Carlos Chiara Díaz, quien enfrentará el enjuiciamiento en la Cámara Alta, y contra los propios denunciantes de Mizawak. El presidente de la Cámara, Sergio Urribarri, hizo una breve intervención cuando se abordó el punto en que se investigó presuntas sociedades comerciales con la magistrada. “Son (acusaciones) falsas, malintencionadas, falaces y pretenden claramente poner un manto de sospecha” sobre su persona. Con votación nominal, -una moción promovida por la oposición y aprobada por unanimidad-, este miércoles se decidió el destino de la presidenta del STJ: no será acusada. Por 21 votos por la afirmativa para acompañar el dictamen del oficialismo, que se votó en primer lugar por ser el de la mayoría, contra 12 que se pronunciaron por la acusación, Mizawak no será juzgada. Lara hizo una extensa lectura, de más de dos horas, de extractos del dictamen, disgregándolo en los cinco puntos que denunció la presentación de los abogados, a saber: a) Viajes y abandonos excesivos de la jurisdicción. Falta de diligencia debida en el control del otorgamiento de viáticos y licencias; b) Participación en sociedades comerciales con el Sr. Sergio Daniel Urribarri y el Sr. Daniel Arroyo (“según los denunciantes”, en palabras de Lara). Incompatibilidad con el ejercicio de la magistratura; c) Manipulación del trámite de la causa “Arralde” y tráfico de información; d) Percepción de sobresueldos – enriquecimiento sin causa; y e) Grave negligencia, inidoneidad e incumplimiento de las obligaciones y atribuciones de superintendencia. Robo de armas bajo custodia directa del Poder Judicial, su comercialización y venta ilegal. Sobre cada inciso dio cuenta de lo que sostuvieron los demandantes, la defensa que hizo Mizawak, las pruebas colectadas en cada caso, así como lo que resolvió el oficialismo.