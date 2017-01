Superior Tribunal de Justicia, Pagliotto analiza denunciar a Salduna por encubrir a Mizawak ante Diputados

Noticias / 17-01-2017

La Justicia entrerriana está teniendo un principio de 2017 tenso y con fuertes acusaciones. A las acusaciones contra los vocales del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Claudia Mizawak -absuelta por Diputados- y Carlos Chiara Díaz -el Senado deberá determinar su futuro- ahora se le sumó una posibilidad de denuncia contra otro de los máximos funcionarios judiciales: Bernardo Salduna.

El abogado penalista Rubén Pagliotto está analizando la posibilidad de denunciarlo ante Diputados “por haber exhibido una conducta reticente, direccionada a encubrir a Mizawak y a retacear información solicitada”. Las esquirlas de los procesos de juicio político siguen salpicando y uno de los afectados parece ser el vicepresidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Bernardo Salduna, quien jugó un rol clave en el proceso contra la titular del alto cuerpo.

Los diputados de Cambiemos se quejaron, primero públicamente y luego lo plasmaron en el dictamen de acusación contra Claudia Mizawak, por la reticencia que tuvo Salduna para el envío de los informes que la Comisión de Juicio Político pidió al STJ. Concretamente, el dictamen de los diputados de la oposición habla de una “grosera parcialidad y falta de colaboración” por parte de Salduna respecto de la documentación que la comisión solicitara sobre los pedidos de viáticos de Mizawak, en una actitud diferente de la que tuviera en ocasión del proceso de juicio político al suspendido vocal Carlos Chiara Díaz. La actitud de Salduna podría motivar una denuncia formal por mal desempeño en su contra, por haber ocultado o alterado pruebas en una investigación parlamentaria que involucraba, en este caso, a la presidenta del STJ. El abogado Rubén Pagliotto, uno de los firmantes de la denuncia contra la titular del STJ, adelantó a Página Judicial que analizará si corresponde denunciar a Salduna ante la Cámara de Diputados “por haber exhibido una conducta reticente, direccionada a encubrir a Mizawak y a retacear información solicitada” y la misma postura podrían adoptar los propios legisladores de la bancada opositora. Según Pagliotto, “hubo un claro desorden de conducta que obsta su continuidad en el cargo”. Antes y ahora La tarea de Salduna ya había sido objeto de veladas críticas durante la investigación de la denuncia contra Mizawak. Los integrantes de la Comisión de Juicio Político hicieron notar que no tuvo la celeridad que había mostrado en la investigación a Chiara Díaz para alcanzar la información que se le solicitaba. “El magistrado de origen radical vio, quizás en este sainete político-judicial, cobrarse algunos enfrentamientos de vieja data con su par. Se está ganado también antipatías en el ámbito parlamentario”, consignó entonces Página Judicial en una nota que motivó una respuesta institucional del vicepresidente del alto cuerpo. Incluso, durante la investigación de la conducta de Chiara Díaz, se hizo notar que Salduna remitió un informe sobre licencias, ausencias y viáticos asignados a todos los miembros del alto cuerpo en el período 2010-2016, pero omitió los datos de la presidenta. Es cierto que la propia Mizawak había presentado voluntariamente unos días ante la comisión un comparativo entre ella y Chiara Díaz por los años 2010 a 2013; y luego la secretaria de Superintendencia del STJ agregó los datos correspondientes al período de 2014 a 2016. Pero no dejó de llamar la atención. Ahora, el dictamen de minoría elaborado por los diputados Gabriela Lena, Jorge Monge, María Alejandra Viola y Esteban Vitor, del bloque de Cambiemos, explicitó que Salduna retaceó información a la comisión investigadora sobre los pedidos de viáticos, comisiones de servicios, gastos protocolares y de representación de Mizawak. No obstante, los legisladores consideraron “acreditadas y con creces” las salidas de la jurisdicción y las ausencias de Mizawak “que no han sido informadas –pese a los reiterados requerimientos que le hiciera esta Comisión– por el vicepresidente del cuerpo, doctor Salduna, ya porque no la tiene, ya porque no existe, ya porque deliberadamente ha omitido hacerlo”. A modo de ejemplo, destacaron que hay una diferencia de 28 días en los que la presidenta del alto cuerpo se ausentó de su despacho entre 2012 y 2015, con percepción de viáticos, que fueron informados en el detalle remitido a la comisión investigadora en el proceso de juicio político a Chiara Díaz, pero no están en el informe que Salduna envió cuando se analizaba la conducta de Mizawak. Los legisladores no lo dejaron pasar: “En los informes y planillas remitidos por el Superior Tribunal de Justicia, la información brindada con relación a este tópico de percepción de viáticos por Mizawak ha sido incompleta, insuficiente y parcial”, señalaron. “¿Cuál ha sido el motivo de tan grosera parcialidad y falta de colaboración con este juicio político?”, se preguntaron en otro tramo del dictamen. Como respuesta a ello, Salduna emitió un comunicado en el que cuestionó con dureza a los diputados de Cambiemos, dijo que la imputación que se le hizo en el dictamen “es ofensiva” y aseguró que “no es cierto” que no informara sobre los viajes de Mizawak y que “las ‘salidas de la jurisdicción’ están informadas, lo que ocurre es que, erróneamente, se consideran tales los viajes y traslados dentro de la provincia”.