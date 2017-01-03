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Locales / 03-01-2017

Ascensos en Policía Departamental

A partir del 1º de Enero del 2.017, por Resolución D. P Nº 2438 del Jefe de Policía de la Provincia de Entre Ríos, personal de Sub Oficilaes, serán promovidos al Grado Inmediato Superior.

                                                                                                        

 

 

“GACETILLA DE PRENSA”  

 A partir del  1º  de Enero del 2.017, por Resolución D. P Nº 2438 del Jefe de Policía de la Provincia de Entre Ríos, serán promovidos al Grado Inmediato Superior,  al Personal de Sub Oficiales,  que a continuación se detalla:

 

A SUB OFICIAL PRINCIPAL:

ACOSTA CLAUDIO RAUL DAVID

BAEZ MARIO VICENTE

ALBORNOZ CESAR AUGUSTO

A SARGENTO AYUDANTE:

OTERO ALDO MARTIN

OTERO EDUARDO RAUL

LANFRANCO DANIEL RENE

AVILA MARIA FABIANA DE LOURDES

SENA JAVIER LEONARDO

SALCEDO MIGUEL CARMELO

CORREA RAMON DEL CARMEN

GODOY VICENTE ALBERTO

A SARGENTO 1º:

ALMADA CARLOS ANIBAL

HERRERA NELSON WALTER

A SARGENTO:

OLIVEIRA LEONARDO ANDRES

ZAPATA PAOLA MARICEL

MANTOVANI CYNTHIA ROMINA

CANNATA CARLOS SEBASTIAN

CORREA VICTOR RODOLFO

MENDEZ JOSE MAXIMILIANO

A SARGENTO TECNICO:

BRASESCO CELINA

A CABO 1º:

CASTRO EDUARDO DAVID

 

 

MONZON EDUARDO JOSE

NUÑEZ MARTIN DAVID

A CABO:

BOAGLIO JUAN CARLOS BELTRAN

DI ORIO MAXIMILIANO GUSTAVO

A CABO AUXILIAR:

OBERTI BARDALLO ENZO.-

JEFATURA DEPARTAMENTAL VICTORIA.

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