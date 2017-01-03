Ascensos en Policía Departamental

“GACETILLA DE PRENSA”
A partir del 1º de Enero del 2.017, por Resolución D. P Nº 2438 del Jefe de Policía de la Provincia de Entre Ríos, serán promovidos al Grado Inmediato Superior, al Personal de Sub Oficiales, que a continuación se detalla:
A SUB OFICIAL PRINCIPAL:
ACOSTA CLAUDIO RAUL DAVID
BAEZ MARIO VICENTE
ALBORNOZ CESAR AUGUSTO
A SARGENTO AYUDANTE:
OTERO ALDO MARTIN
OTERO EDUARDO RAUL
LANFRANCO DANIEL RENE
AVILA MARIA FABIANA DE LOURDES
SENA JAVIER LEONARDO
SALCEDO MIGUEL CARMELO
CORREA RAMON DEL CARMEN
GODOY VICENTE ALBERTO
A SARGENTO 1º:
ALMADA CARLOS ANIBAL
HERRERA NELSON WALTER
A SARGENTO:
OLIVEIRA LEONARDO ANDRES
ZAPATA PAOLA MARICEL
MANTOVANI CYNTHIA ROMINA
CANNATA CARLOS SEBASTIAN
CORREA VICTOR RODOLFO
MENDEZ JOSE MAXIMILIANO
A SARGENTO TECNICO:
BRASESCO CELINA
A CABO 1º:
CASTRO EDUARDO DAVID
MONZON EDUARDO JOSE
NUÑEZ MARTIN DAVID
A CABO:
BOAGLIO JUAN CARLOS BELTRAN
DI ORIO MAXIMILIANO GUSTAVO
A CABO AUXILIAR:
OBERTI BARDALLO ENZO.-
JEFATURA DEPARTAMENTAL VICTORIA.