52º TORNEO COPA, grilla de resultados

Deportes / 25-01-2017

Todos los resultados del COPA, desde la primer fecha.

CLUB DEPORTIVO 25 DE MAYO TORNEO COPA 52º EDICION – AÑO 2017

VIERNES 06/01/2017

20,45 HS. C.A. SARMIENTO (3) VS. SIRIO LIBANES (5)

22,45 HS. A.LUCAS GONZALEZ (5) VS. QUINTO CUARTEL (1)

MARTES 10/01/2017 20,45 HS. EL PORVENIR (0) VS. LIBERTAD (1) 22,45 HS. N. O. BOYS (0) VS. AT. MACIA(3)

JUEVES 12/01/2017 20,45 HS. BANFIELD (1) VS. GUALEGUAY CENTRAL (2) 22,45 HS. 25 DE MAYO(0) VS. GIMNASIA(0), luego por penales ganó la entidad mayense 4 a 2

VIERNES 13/01/2017 20,45 HS. SPORTIVO (1) VS. FERRO (5) 22,45 HS. HURACAN (2) VS. SAN BENITO (0)

MARTES 17 /01/17

20,45 HS. SARMIENTO (7) VS. QUINTO CUARTEL (1)

22,45 HS. LIBERTAD (2) VS. ATLÉTICO MACIA (1)

MIERCOLES 18/01/2017

20:45HS N.O.B.( 2) VS. C.A. EL PORVENIR (0)

22:45HS A.L. GONZALEZ (4) VS. S.LIBANES (1)

VIERNES 20/01/2017

Sportivo 2 – San Benito 1 Ferro 2 (6) – Huracán 2 (5)

MARTES 24 /01/2017

20:45 HS BANFIELD (1) VS. GIMNASIA(3)

22:45 hs. 25 DE MAYO(4) VS. GUALEGUAY CENTRAL(1)

