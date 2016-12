Farmacias entrerrianas tampoco venden medicamentos a afiliados de PAMI 

Interés General / 22-12-2016

En farmacias de Entre Ríos también se cortó la venta de medicamentos a afiliados del PAMI, en el marco de una medida nacional de protesta por la deuda que la obra social tiene con el sector y con las droguerías. el presidente de la Cámara Entrerriana de Farmacias, Miguel Meglio fue quien explicó que la misma situación se repite desde hace años y reclamó una “rápida respuesta” por parte del PAMI.

El presidente de la Cámara Entrerriana de Farmacias, Miguel Meglio, informó que “se está implementando en Entre Ríos- salvo algunas farmacias- , el corte de atención a afiliados del PAMI”.

“La deuda es grande, las farmacias no tienen más crédito porque PAMI no paga y todas las farmacias son PAMI dependientes”, señaló el dirigente y precisó que la obra social nacional en la provincia “tiene 300 mil afiliados” aproximadamente.

“Es la obra social más importante y la que más consume”, apuntó para ilustrar luego que los medicamentos que subsidia el PAMI tienen “buenos descuentos” por lo que “el afiliado tiene en promedio un 70 por ciento de descuento” a comprarlos.

Para graficar el atraso en el pago, el dirigente farmacéutico comentó que “recién ayer pagaron julio de drogas como clozapina que es un producto caro e insulinas”.

Meglio dio a entender que la situación merece “una salida lo más rápida posible”, en tanto el riesgo existente se vincula al tiempo que pueda prolongarse este corte en la atención a afiliados del PAMI.

“Farmalin que es la sociedad que maneja el convenio que representa a todos los laboratorios nacionales y extranjeros y que tiene que arreglar con PAMI”, insistió Meglio.

Luego explicó cómo es la operatoria: “La gran mayoría de farmacias no atiende a esos afiliados porque no tiene plata para reponer mercadería. La droguería le da una nota de crédito a las farmacias por equis cantidad de pesos y si la farmacia no le paga, la droguería no le vende el medicamento. Las farmacias se quedan sin stock y ponen plata de los pocos pesos que ahorraron para seguir funcionando, pero como PAMI no paga que es el grueso de las ventas, el sistema colapsa”.

“Entre PAMI e Iosper se concentran las ventas en torno al 65 o 70 por ciento de las farmacias; se atrasan esas dos obras sociales y lo liquidan a cualquiera”, ilustró Meglio en declaraciones a esta Agencia.

A todo esto ayer, la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, María Isabel Reynoso, en declaraciones a radio Del Plata, se refirió al convenio del Estado nacional con las droguerías.

“Las farmacias compran a las droguerías proveedoras y pagan cada quince días aproximadamente, el PAMI después le paga a la industria y ésta le abona el porcentaje que le corresponde a las farmacias. Es un convenio atípico que se termina el 31 de diciembre. Trabajamos todo el año para modificarlo y ahora parece que en enero seguirá igual. Es un circuito anormal que hace que el dinero llegue muy tarde a las farmacias”, explicó ( Fuente APFDigital).