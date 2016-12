Entrevista, “Creíamos que estábamos para más, nos quedamos con las manos vacías”

Deportes / 30-12-2016

Después de un año como siempre de mucho fútbol sin dudas que El Porvenir fue uno de los grandes animadores, con la llegada de Marcelo Enríquez al banco el funebrero volvió a los primeros planos de nuestro fútbol, el DT hablo con La Semana haciendo un balance de este año.

Si hablamos de técnicos ganadores un gran ejemplo es Marcelo Enríquez quien ha dirigido en varios clubes de nuestra ciudad logrando dejar una huella.

El 2016 arrancaba algo consternado el ambiente del fútbol con el despido de Enríquez a horas de incoarse el torneo Copa del club Sarmiento al cual le devolvió el prestigio ganando varios torneos después de muchos años pero en enero le cerraba la puerta el presidente de ese momento por diferencias futbolísticas. Pero al instante se le abrió la puerta de El Porvenir donde en muy poco tiempo logro posicionar al funebrero en los primeros planos del fútbol local.

El técnico nacido en Buenos Aires hablo con nuestro medio acerca de lo que ha sido este primer año como entrenador del albinegro “Si le buscas el lado negativo nos quedamos con las manos vacías y en el lado positivo hemos trabajado serios y eso nos llevó a ser un equipo ordenando donde también se trabajó bien con las tres partes jugadores, cuerpo técnico y dirigentes. La gente de El Porvenir esta contenta me pidieron que siga un año más, los dirigentes me comentaron como anécdota que fueron al sorteo del Copa y fueron cabeza de serie después de muchos años” soltó Enríquez.

Se pudo dar el gusto de dirigir a los denominados grandes de Victoria e hizo una comparación con su actual club “Me encontré con un club con perfil bajo pero con la mismas ganas de ganar que tienen todos los clubes y con los mismos sueños, la realidad que es un club más chico que recién se está reorganizando, el futbol es pasión y esta gente lo tiene y es lo que motiva a uno para seguir transmitiendo lo que sabe”.

En lo deportivo estuvo muy cerca de volver a jugar una final tanto el desde su rol como la institución que hace varios años no juega un partido transcendental “Si creíamos que estábamos para más, nos quedamos con las manos vacías y mucha bronca, obviamente destacando a los rivales quedamos afuera con el campeón pero tuvimos una posibilidad en un penal pero lamentablemente lo erramos y lo mismo paso en el nocturno jugamos con dos grandes como 25 donde erramos otra vez penales y con Huracán hicimos un gran partido donde nunca nos lastimaron hasta tuvimos un penal y lo erramos, no sé si fue falta de carácter o miedo escénico y es ahí donde me siento frustrado porque más allá de mi trabajo en lo físico y lo táctico lo mío es trabajar en lo emocional y no pude sacar esa rebeldía del jugador de no tener miedo al ejecutar un penal” comentó Enríquez.

Con el chip ya en el 2017 el entrando proyecto lo que se vendrá tras su ratificación como técnico del funebrero “Estamos bien, descansamos dos semanas y ahora arrancamos para ponernos de nuevo a tono, la meta de hacer un buen papel en el 2017 y El Copa es un campeonato que todos quieren jugar y esperemos estar a la altura, lo vamos a encarar con toda la ilusión, igual el objetivo es el oficial pero estos torneos sirven para mejorar en una cancha llena que sirve para combatir el miedo escénico al jugar con más de mil personas” soltó el ex Sarmiento que agregó “en cuanto al plantel se sumó Pablo Bonzi de Newell’s y por suerte renovaron todos los que estaban a préstamo, así que es fundamental mantener esta base y por suerte se dio el pase de un jugador fantástico como Juan Turano, esperemos sacarle el jugo para hacer un equipo de otro nivel porque además tenemos jugadores de muy buen pie”.

Recordemos que El Porvenir fue semifinalista en el Oficial y en su nocturno donde buscará en este año nuevo dar ese pasito que le falto para volver a jugar una Final y porque no después de 20 años ser campeón.