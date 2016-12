De intendentes y vice intendentes en las tierras entrerrianas (2), caso Chajarí

Politica / 18-12-2016

En la última Sesión Extraordinaria del Concejo Deliberante local , uno de los ediles mencionó el caso de la renuncia del ex Vice Intendente de la localidad de Chajarí Esteban Pezzini, haciendo un parangón con la situación en el palacio municipal victoriense. Desde LT39 RADIO VICTORIA, se entrevistó al funcionario chajariense.

Esteban Pezzini ha vuelto a su actividad privada en seguros y gestoría, después del aquel controvertido 9 de junio del corriente año, cuando por insalvables problemas vinculares dentro del municipio, puso fin por propia decisión a su corta gestión como Vice Intendente en la localidad de Chajarí. Desde LT39 RADIO VICTORIA AM 980, fue entrevistado por el periodista Roberto Caminos.

Los hechos que lo llevaron a su dimisión

“Había cinco chicos que habían sido incluidos en la planta permanente del municipio, pero que no cumplían con el Estatuto Municipal, en el Concejo me tocó definir la situación a mí y la verdad es que terminó siendo doloroso, porque dejamos gente sin trabajo, son chicos jóvenes que simplemente no cumplían con el Estatuto y se los dejó afuera”, relató con cierto apesadumbramiento; ya que luego continuando en su relato recalcó que a posteriori, se comenzaron a ver ciertas irregularidades, las cuales hubiesen tenido que haber sido sancionadas, pero como fueron cometidas por determinadas personas pertenecientes a “cierto” color político, no les hizo nada, lo cual provocó en Pezzini, una gran desazón que lo llevó a definir su presencia en la función pública.

“Hay una cosa que es más profunda, en mi caso yo opté por argumentar, consideré cosas más graves, pero como no tenía las pruebas en mis manos, no pude salir a los medios a acusar a la gente”.

¿Cualquier unión vale para llegar al poder?

El Intendente de Chajarí es de raíz radical, es más ocupa actualmente la presidencia de la Unión Cívica Radical a nivel provincial y Esteban Pezzini, siempre caminó de la mano del peronismo, a pesar de haber decidido acompañar a Sergio Massa ; pero si bien transitaban en forma opuesta, la gran amistad que los unía, alcanzó para unir voluntades e ir por la intendencia local.

“La fórmula del Vice y del Intendente se armó por una cuestión de amistad y no por política, más allá que estábamos como precandidatos, yo por el Frente Renovador y Pedro Galimberti por la Ucr”, dijo, agregando que hicieron una especie de negociación hasta lograr presentar todo.

– Usted ya está afuera de la municipalidad, ¿cree traicionó al abandonar?

– No porque seguimos atendiendo a nuestra gente, mi grupo siguió trabajando en la municipalidad, yo les he pedido que acompañen al Intendente. Para mí hubiese sido más cómodo cobrar un sueldo, callarme la boca y no decir nada.

“Yo no tengo problemas con el radicalismo, yo tengo problemas con mi ex amigo Pedro Galimberti que nunca más desde que renuncié hasta el dia de hoy hemos hablado”

Tras su renuncia los rumores que circularon con más firmeza fueron las marcadas diferencias que existían entre él y el Secretario de Gobierno Rubén Dal Molín, el Secretario de Obras y Servicios Públicos Luis Bognano y el Director de Comunicación Gustavo Pizzio.

“lamentablemente Galimberti escucha ese entorno permanentemente”, comentaba hace unos meses atrás a medios provinciales.

¿Qué tienen en común el caso Chajarí y el de Victoria?

La diferencia

En primer lugar son dos situaciones totalmente disímiles, Victoria comienza su crisis a partir de una denuncia personalizada y dirigida absolutamente a la persona del Vice Intendente Alcides Risso; mientras que lo de Chajarí radica en un Vice Intendente que después de tener que hacer gala de su cargo, desempatando y asumiendo una consecuencia social cara a su sentir social; no toleró situaciones ambiguas que se presentaron en el seno del gobierno municipal.

La semejanza

El origen de ambas gestiones, las cuales están sustentadas por alianzas políticas, que no hacen más que corroborar, que las mismas, más que unir voluntades, terminan desuniendo y por lo general en grandes escándalos sociales.

Pero sin lugar a dudas lo primordial y determinante, tanto aquí en Victoria, como en Chajarí, es el quiebre voráz en la relación Intendente y Vice, sostenida en silencios, indiferencias y ausencia de diálogo, lo cual queda resumido en las frases que definen estas situaciones, “mi ex amigo Pedro Galimberti” y por su parte un contundente Alcides Risso, “Mingo me traicionó”.