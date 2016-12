Concejales opositores y el balance del primer año de gestión legislativa

Politica / 19-12-2016

El bloque del FpV presentó 40 proyectos de ordenanzas. Piden cumplimiento al Departamento Ejecutivo de las ordenanzas vigentes y aseguraron que no acompañarán el aumento de la Unidad de Cuenta Municipal. Consideran que el sitio web municipal es deficitario.

El pasado viernes el bloque de concejales del Frente para la Victoria brindaron una larga conferencia de prensa con el objetivo de brindar públicamente un balance sobre su accionar en el cuerpo legislativo local.

Cada uno de los ediles opositores hizo uso de la palabra destacando diversos proyectos e iniciativas que llevaron adelante. Según informaron al 26 de noviembre de 2016 desarrollaron: 40 proyectos de ordenanza, 20 proyectos de decreto, 17 proyectos de resolución, 12 proyectos de comunicación y 25 pedidos de informes.

En dicha ocasión los concejales aprovecharon para aclarar que no están de acuerdo con el proyecto del aumento de la Unidad de Cuentas, “no estamos de acuerdo porque el aumento del agua y las cloacas se hizo en el mes de octubre, fue un aumento significativo, hasta hoy están padeciendo. Hoy escuchaba al barrio Festram como se le aumentó un 700 porcientos el pago de estos tributos por lo tantos no vamos autorizar. Nosotros pensamos que ese tema se debe proponer un aumento que es normal que todos los años se aumente las tasas a partir del mes de marzo, luego que se discutan las paritarias y ver el índice de inflación”.

Crisis

Ante la pregunta sobre cómo será la relación del bloque opositor con la figura del Viceintendente Alcides Risso luego que se reincorporé, la concejal Graciela Bar aclaró: “Normal, para nada vamos hacer hincapié en lo que ya paso. Tenemos la conciencia tranquila porque actuamos con mucha responsabilidad, teniendo en cuenta que lo que hizo ameritaba una sanción, que cumplida, ira a comenzar de nuevo a trabajar por la ciudad”.

Además afirmó, “Creo que esto hace daño, ha provocado la paralización en la obra de gobierno; y para nada nosotros queremos contribuir a eso, es un tema cerrado para nosotros, más allá que lo que dictamine la Justicia si es que hay algún reclamo, trabajaremos como siempre, con la mayor predisposición. Acá está a la vista la cantidad de proyectos que hemos presentados y que nos interesa trabajar por la mejora de la ciudad de Victoria”.

También la presidenta del bloque aclaró que: “Si bien somos oposición, pero lo que queremos es que Victoria mejore, crezca y se regularicen algunas situaciones”.

Pedido de cumplimiento

Si bien cada uno de los ediles enumeró los principales proyectos que se han involucrado, también mostraron su preocupación por la falta de cumplimiento de algunas ordenanzas del poder Ejecutivo victoriense.

“Siempre recalcamos no solo los proyectos presentados por nosotros, sino también las ordenanzas que existen que son muy buenas y que no se han aplicado, por ejemplo el uso la información a través de una página web, hay una muy buena ordenanza, que regula el acceso a la información que hoy es común en todos los medios y sin embargo nuestra municipalidad tiene una página que es deficitaria, cuesta muchísimo buscar la información. Ni siquiera está el Concejo Deliberante en la página del municipio, no existimos. No es atractiva, esa es una ordenanza que habíamos pedidos que se ponga en vigencia” contó la edil Bar.

Otra ordenanza que buscan que se ponga en vigencia es la relacionada a la creación del Banco de Tierras. “Hay una ordenanza para crear un Banco de Tierras, para que todas aquellas personas que quieran arrendar o comprar un terreno municipal, tengan acceso a una base de datos, y tampoco está implementada y a partir de ahí se habían presentados otros proyectos más complementarios”.