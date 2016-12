Sistema de incentivos  “Unite a Victoria”,  llegó el gran día……y una  FELIZ GANADORA!

Locales / 29-12-2016

En un plaza San Martín repleta de gente y la actuación de Los del Cerro, se llevó a cabo el último sorteo del año del Sistema de incentivos UNITE A VICTORIA, resultando ganadora la ciudadana Claudia Sena. (VIDEO)

En el mes de marzo el secretario de Hacienda de la Municipalidad de Victoria, Fabián Zorzábal, presentó el sistema de incentivos “Unite a Victoria”.

La normativa legal de creación del sistema de incentivos es la Ordenanza 3195, del 23 de febrero de este año, promulgada mediante decreto 175 de fecha 1 de marzo de 2016.

¿De qué se trató el Sistema de Incentivos?

Es un sistema que promueve el cumplimiento en tiempo y forma del pago de tasas municipales de Tasa General Inmobiliaria y Obras Sanitarias.

¿Quiénes puedieron participar?

Los contribuyentes que estén al día y no tengan ningún plan de pagos vigente o no a la fecha de vencimiento de la obligación mensual de Servicios Municipales. Esto implica que el nombre que aparezca en la Boleta de servicio municipal esté de manera correcta. Para aquellos contribuyentes que no lo estén, se les pedirá que traten de actualizar sus datos correctamente para que puedan acceder a los premios.

¿En qué consistió?

En sorteos mensuales. En los meses de marzo, abril, mayo, junio y julio, y septiembre, octubre y noviembre de 2016, 2 sorteos por mes de 10.000 pesos. En agosto, un auto 0 Km, y en diciembre 1.000.000 de pesos.

¿Quién es el ganador?

Será el número de cuenta de servicios municipales que cumpla con los requisitos.

Los pagos vencen los días 15 de cada mes. Hasta el día 20 el municipio tendrá tiempo para publicar las listas. Luego habrá 5 días corridos para que los participantes hagan las observaciones que consideren. El día 28 de cada mes se hará el sorteo.

En todos los casos, salvo el vencimiento, si la fecha fuera inhábil o feriado, se realizará el primer día hábil siguiente.

Beneficio extra

Todos los contribuyentes que hayan cumplido con todos los requisitos para entrar en el sorteo se beneficiarán con una Credencial para que su titular pueda usar el servicio del transporte público municipal sin costo alguno. La vigencia del beneficio será por todo el mes siguiente al que se verifiquen las condiciones de cumplimiento.

Mecanismo de los Sorteos

El Municipio, en base al listado de los contribuyentes que han cumplido sus obligaciones, emitirá tickets por cada número de cuenta de Servicios Municipales. Esos tickets se colocaran el día del sorteo en una urna, y en un acto público y bajo la supervisión de un escribano y con la participación de un miembro del público se procederá a extraer un ticket que será el que resulte ganador del premio.

Publicación de los resultados

El municipio dará a conocer el o los ganadores por diversos medios de comunicación incluida su Página Web Oficial.

Vigencia de los premios

El plazo para reclamar los premios es de 30 días corridos desde la publicación de los resultados de los sorteos.