31 de diciembre, último día del año……¿es conveniente hacer un balance?

31-12-2016

Para contestar el interrogante que parafrasea el título, LA SEMANA habló con la Psicóloga Maricel Ruaro, quien calificadamente explica las bondades o no de realizar un balance en esta fecha.

Psicóloga Maricel Ruaro, especialista en Terapia Familiar

Al llegar esta fecha es muy común realizar un balance de nuestro año, si logramos lo que nos propusimos a comienzos del mismo, qué hicimos con lo que nos sucedió, que estaba fuera de nuestra voluntad y demás situaciones imprevistas o no, que transcurren en nuestras vidas.

Este semanario habló con La Licenciada en Psicología Maricel Ruaro, quien desde su lugar de terapeuta familiar explicó la conveniencia o no de realizar un balance en esta época del año.

Comenzó su relato hablando del ser humano y su circunstancia, “el tema del calendario fue algo impuesto por el hombre, lo que pasa es que como los seres humanos somos seres culturales, en la mayor proporción es como que está instalado esto de hacer un balance, es algo inconsciente, involuntario, pero creo que todos de alguna manera lo terminamos haciendo”.

En su relato, la profesional destacó que al momento de hacer un paneo de nuestro año, hay que dibujar el mismo desde un costado conciliador, que nazca de nuestra voluntad y no como una obligación.

“Siempre es conveniente hacer un balance pero no como una obligación , el tema de proponerme proyectos tiene que ver con mi crecimiento como persona, con superación, desarrollo y demás, entonces hacer como un balance, ya que juntar todo en una fecha determinada nos va a llevar a frustarnos demasiado, entonces eso no nos permite trabajar lo que sí hemos logrado”, destacando como corolario de esta idea que hay que dividir esa tremenda meta, en una más a corto plazo que sean parte de ese gran proyecto, pero que sobre todo permitan a una persona valorar lo logrado al momento.

Lo interno y lo externo

“ De lo que me propongo hay cosas que dependen de mí, pero hay otras tantas que están fuera de mi voluntad y que influirán en el resultado final, por lo que tengo que aprender a separar lo que depende de mí y lo que no, para poder valorar y no sentir esa sensación de frustración y de impotencia”

– ¿Qué es lo que depende de uno mismo?

– El compromiso, el esfuerzo, la decisión, todo proyecto parte de la decisión yo tengo que plantearme siempre el PARA QUE y nunca el porqué, eso te lleva para adelante para un pensamiento positivo, te destraba de lo que no se puede lograr, el porqué te planta en las causas y acá se trata de ver el objetivo, mirar para adelante, decidir para qué quiero hacer esto y a partir de ahí esforzarme, teniendo siempre presente mis fortalezas y potencialidades, eso es lo que depende de mi.

-¿ Cómo descubre uno sus fortalezas y debilidades?

– Tienen que ver con el poder tener un pensamiento para adentro, poder auto observarme, el pasado nos sirve para aprender de la experiencia, analizando las cosas en las que fui asertivo, las que hice bien y analizar en las que me fue mal. Por ejemplo un científico hace varios experimentos previos, en los que usa mucho información para encontrar la fórmula adecuada. Cada situación es una oportunidad de aprendizaje.

Los ámbitos más importantes

Según la profesional una persona debe mirar su balance en dos pilares, la familia y el trabajo.

“Básicamente la familia, la cual abarca muchas cosas hoy día, ya qye hay muchos tipos de familia, entonces sería el entorno más cercano de esa persona, ya sean amigos muy íntimos que son la red sostén de esa persona, es decir su contexto afectivo”.

“En lo laboral es donde yo puedo expresar mi creatividad, mi capacidad lo que yo aporto, mis recursos de afrontamiento, todo lo que yo pongo para ejercer esa función”.

Profesión versus hobby, una manera de sanar

Al respecto recalcó que hay que tener en cuenta que no todos los seres humanos tienen la bendición de vivir de lo que les gusta, por lo cual hay que canalizar la vocación en un hobby, en una actividad que sea placentera.

